Начинают работать сразу: какие удобрения класть в лунки к картофелю

Точечная подкормка начинает работать почти сразу. Она помогает клубням быстрее прорастать, укрепляет корневую систему, поддерживает формирование будущего урожая и частично защищает растения от вредителей.

Важно создать для растения хорошие условия с первых дней, ведь именно на старте формируется будущая сила куста. OBOZ.UA рассказывает, что можно класть в лунки.

Органические добавки для картофеля

Органические материалы считаются одним из лучших вариантов для посадки картофеля. Они постепенно обогащают почву и поддерживают развитие корневой системы.

Чаще всего в лунки добавляют древесную золу, перегной или компост. Древесная зола является источником калия и других минералов, перегной и компост улучшают структуру земли и помогают молодым растениям лучше стартовать.

Также можно использовать луковую шелуху. Ее часто кладут в лунки как природное средство против части вредителей.

Важно не переборщить с количеством. В каждую лунку достаточно добавить примерно ложку золы или горсть перегноя или компоста. Избыток органики может не помочь, а наоборот – ухудшить рост растения.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения действуют быстрее органики и могут сразу обеспечить картофель нужными элементами. Для этой культуры особенно важны фосфор и калий, ведь они влияют на развитие корней и формирование клубней.

Для посадки картофеля часто используют суперфосфат, нитроаммофоску или сульфат калия. Но такие удобрения нужно вносить осторожно.

Главное правило – не допускать прямого контакта минерального удобрения с клубнем. Его лучше положить на дно лунки и присыпать тонким слоем земли, а уже потом класть картофель.

Оптимальное количество – примерно одна чайная ложка на лунку. Больше не значит лучше, потому что избыток минеральных удобрений может навредить растению.

Народные средства

Для посадки картофеля можно использовать и простые домашние средства. Один из таких вариантов – измельченная яичная скорлупа. Она содержит кальций и помогает улучшить структуру почвы.

Некоторые огородники используют настои растений или дрожжевые растворы, которые стимулируют развитие корневой системы. Такие средства можно сочетать с органическими добавками, если хочется вырастить урожай без лишней химии.

