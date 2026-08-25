На Житомирской трассе легковой автомобиль протаранил маршрутный микроавтобус: много пострадавших. Фото

Во вторник, 25 августа, семь человек получили травмы в результате ДТП на трассе Киев — Чоп недалеко от села Царивка в Житомирской области. Среди пострадавших — водитель легкового автомобиля и шесть пассажиров маршрутного автобуса.

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Общественный транспорт после столкновения перевернулся. Об аварии сообщила полиция Житомирской области.

ДТП произошло 25 августа около 14:30 на 90-м километре автодороги Киев – Чоп, недалеко от села Царовка Коростышевской общины.

Правоохранители сообщили, что Chevrolet Aveo двигался в направлении Киева и столкнулся с маршрутным автобусом Volkswagen LT, который ехал впереди в том же направлении. Автобус совершал рейс по маршруту "Луцк – Киев".

В результате удара маршрутный автобус перевернулся. Травмы получили водитель Chevrolet Aveo и шестеро пассажиров автобуса. Всех пострадавших доставили в Житомирскую областную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Житомирского районного управления полиции №2 и сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Житомирской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения. Из-за аварии движение транспорта в направлении Киева на этом участке дороги перекрыто. Патрульные организовали реверсивное движение и регулируют транспортный поток.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения машин пострадали четыре человека, среди которых есть малолетний ребенок.

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