На Земле завершается мощная 'красная' магнитная буря: когда станет легче

Продолжительная магнитная буря, которая продолжалась почти месяц, начинает ослабевать. Уже с 20 октября геомагнитная активность резко пойдет на спад.

Видео дня

В ближайшие дни К-индекс будет в пределах 3. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Геомагнитная активность резко упадет

В период с 22 сентября по 19 октября на Земле наблюдалась затяжная магнитная буря. Почти в течение 30 дней подряд К-индекс геомагнитной активности сохраняласт на отметке выше 5.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателем 5 и выше. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

Уже с 20 октября К-индекс будет в пределах 3. Это характеризует состояние геомагнитного поля Земли как слабо возмущенное. Как правило, при К-индексе 3 значимых проблем с технологическими системами или самочувствием метеочувствительных людей не ожидается, хотя небольшие вариации в магнитном поле могут наблюдаться.

Почему была затяжная магнитная буря

Высокая частота сильных магнитных бурь в сентябре и октябре 2025 года объясняется тем, что этот период приходится на фазу высокой солнечной активности текущего 25-го солнечного цикла. Хотя некоторые прогнозы предполагали, что пик цикла мог быть пройден раньше (в 2024 году), Солнце продолжает оставаться очень активным.

Солнечная активность проходит через 11-летние циклы, и 25-й цикл (начавшийся в 2019 году) достигает своего максимума или находится в фазе плато высокой активности. В период максимума на Солнце увеличивается количество солнечных пятен, которые являются источниками мощных солнечных вспышек и корональных выбросов массы.

Солнечные вспышки (особенно класса X и M) выбрасывают в космос огромное количество заряженных частиц и плазмы. Когда эти потоки достигают магнитосферы Земли, они вызывают геомагнитные бури.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!