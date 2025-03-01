На Земле продолжает бушевать магнитная буря: какой будет мощность 1 марта

В субботу, 1 марта, на Земле продолжает бушевать магнитная буря. Правда, сейчас она несколько слабее, чем была 28 февраля, ее К-индекс составляет 5 (красный уровень).

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Об этом сообщает портал Meteoagent. За этот период происходят изменения в магнитном поле Земли, которые могут вызвать у людей стресс.

Магнитные бури – возмущение магнитного поля Земли продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности Земли возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, особенно это касается людей, имеющих хронические заболевания.

Среди наиболее распространенных симптомов есть:

слабость и усталость;

головные боли;

повышение АД;

раздражительность, тревожность, подавленное состояние;

проблемы со сном.

Как помочь организму во время магнитных бурь:

соблюдать здоровый образ жизни;

избегать чрезмерного использования гаджетов;

заниматься физическими упражнениями с умеренной перегрузкой;

избегать стресса и перенапряжения;

иметь сбалансированный рацион пищи богат витаминами и микроэлементами.

Напомним, согласно исследованиям, в результате глобального потепления треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Это может стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся. Ученые подчеркнули, что некоторые группы видов или типы подвергаются гораздо большему риску, чем другие, например земноводные.

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