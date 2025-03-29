На Земле бушует мощная магнитная буря красного уровня: сколько еще будет продолжаться

На Земле уже несколько дней подряд продолжается мощная магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце. Такое явление может существенно сказаться на самочувствии людей, особенно тех, кто зависит от метеорологических условий.

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Солнечная активность с К-индексом до 7 будет продолжаться до утра 30 марта. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателей 5 и выше.

Следовательно, в ближайшее время на Земле сохранится почти максимальная геомагнитная активность. Это связано со взрывами и вспышками на Солнце, которые приводят к выбросу в космическое пространство большого количества заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, происходят возмущения, называемые учеными геомагнитными бурями.

Согласно прогнозам портала Meteoagent, в период с 30 марта по 4 апреля на Земле будут умеренные магнитные бури. Однако уже 5 апреля стоит готовиться к очередному сильному всплеску геомагнитной активности.

Во время сильных магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Напомним, согласно исследованиям, в результате глобального потепления треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Это может стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся. Ученые подчеркнули, что некоторые группы видов или типов подвергаются гораздо большему риску, чем другие, например земноводные.

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