На Волыни мобилизовали священника, он обратился в суд: чем все закончилось

На Волыни суд признал незаконной мобилизацию священника религиозной общины "Новая жизнь" евангельских христиан-баптистов. Мужчина доказал, что был неправомерно призван в армию, ведь официально входил в список лиц, имеющих бронь от мобилизации.

Как следует из решения Волынского окружного административного суда, обнародованного в октябре 2025 года, священника мобилизовали в марте. После этого он подал иск, считая действия территориального центра комплектования незаконными.

Пастор подчеркнул, что из-за своих религиозных убеждений не может участвовать в боевых действиях и носить оружие. Кроме того, он сообщил ТЦК, что внесен в официальный список священнослужителей, подлежащих бронированию согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлению Кабмина №1498 от 26 декабря 2024 года.

Представители ТЦК отрицали, мол, на момент мобилизации мужчина не имел действующего документа об отсрочке. Впрочем, Государственная служба по этнополитике и свободе совести подтвердила, что священник действительно был в перечне лиц, которым предоставлена бронь.

Суд установил, что работники ТЦК не проверили должным образом эти данные, хотя обязаны были это сделать. В итоге судья удовлетворил иск полностью – приказы о мобилизации и зачислении в воинскую часть отменены.

