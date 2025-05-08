На Украину мчится локальный циклон: чем удивит погода в пятницу, 9 мая

В пятницу, 9 мая, в Украину зайдет циклон. Он принесет с собой дожди, местами сильные, и снижение температуры воздуха, а в Карпатах даже ожидается мокрый снег.

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Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее прогнозу, уже с пятницы над Украиной образуется локальный циклон, который придет с юго-запада.

"Он будет продвигаться через юго-восточную часть Украины. Поэтому 9 мая по всей Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, а на высокогорье Карпат местами с мокрым снегом. Днем в большинстве центральных и южных областей возможны даже значительные дожди", - рассказала Наталья Птуха.

По ее словам, в ночь на 9 мая температура во многих регионах Украины составит +2... +9 градусов, а в северо-западной части страны на почве возможны заморозки до -3... -5 градусов.

В дневные часы также не будет больших "плюсов" - синоптики прогнозируют всего +9... +14. И лишь на юго-востоке днем будет немного теплее - температура прогреется до +18 градусов.

Украинский гидрометцентр также обнародовал погодную карту на 9 мая.

Карта показывает, что в пятницу на большей территории Украины, кроме западных областей, будет преобладать погода с прояснениями и с небольшими осадками.

Ночью столбики термометров не поднимутся выше +5... +8 градусов. Днем ожидается +10... +13 градусов. На востоке и в Крыму до +17 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и области в пятницу, 9 мая, будет облачно с прояснениями, днем синоптики прогнозируют умеренный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13 градусов.

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