На платформе 'Гончаренко центр Онлайн' стартовал бесплатный курс английского для людей пожилого возраста: детали

С 24 июля в Украине стартует национальный бесплатный онлайн-курс английского языка для тех, кому 60+. Программу реализует образовательно-культурная сеть "Гончаренко центр" на базе платформы "Гончаренко центр Онлайн".

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Курс создан для пожилых людей, которые хотят начать изучать английский с нуля или продолжить обучение в комфортном темпе. Программа рассчитана на полную адаптацию под возрастные особенности участников: простые объяснения, медленный темп преподавания, много устной практики. Участие в курсе полностью бесплатное и не требует специальной подготовки.

Основные особенности курса:

– обучение с базового уровня: простейшие слова, фразы и темы;

– акцент на разговорный английский и практические навыки;

– медленный темп преподавания и индивидуальный подход;

– обучение в группах с учетом уровня знаний: Beginner (pre-A1), Elementary (A1), Pre-Intermediate (A2);

– полностью онлайн-формат – можно присоединиться из любой точки Украины.

"В пожилом возрасте люди нуждаются в немного другом подходе к обучению – более простого и медленного темпа. Поэтому изучать иностранный язык вместе с молодежью для них может быть сложной задачей. Мы заметили это во время работы и решили запустить отдельное направление, разработав новую программу. Она так же эффективна, но значительно комфортнее для пожилых людей. Именно этот курс английского языка пользуется наибольшей популярностью среди посетителей, и поэтому мы начали новый масштабный набор", – говорит основатель сети, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Курс будет полезным как для тех, кто раньше никогда не изучал английский, так и для людей, которые хотят восстановить утраченные знания в комфортной среде сверстников. Программа не дублирует школьные учебники – ее цель заключается в развитии уверенного общения на бытовые темы.

Чтобы присоединиться к курсу, нужно заполнить короткую форму по ссылке и дождаться подтверждения о зачислении в группу.

Единственное условие участия – быть старше 60 лет и иметь возможность посещать онлайн-занятия.

Справка о проекте:

"Гончаренко центры" – крупнейшая в Украине сеть бесплатных образовательно-культурных пространств, основанная в 2021 году народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. По состоянию на июль 2025 года сеть насчитывает более 40 физических хабов и работает в онлайн-формате, охватывая участников из всех регионов Украины, включая прифронтовые населенные пункты.

За четыре года команда провела более 100 000 бесплатных образовательных событий, среди которых языковые курсы, лекции, художественные занятия, тренинги по финансовой и цифровой грамотности. Онлайн-платформа "Гончаренко центр Онлайн" позволяет приобщиться к обучению из любой точки Украины и является ключевым элементом долгосрочной стратегии сети.