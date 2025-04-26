На Львовщине грузовик столкнулся с автобусом: погибла девочка, есть пострадавшие. Фото

Во Львовской области, 25 апреля, около 18:30, на автодороге "Борислав-Сходница" в Бориславе произошло ДТП с участием грузовика MAN с прицепом и рейсового автобуса "Богдан". Грузовик, которым управлял 47-летний водитель, не выбрал безопасной скорости, что привело к столкновению с автобусом, в салоне которого находились 30 пассажиров, среди которых 12 детей.

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Об этом сообщили в национальной полиции Украины. В результате аварии погибла 12-летняя девушка.

Водитель автобуса, 29-летний житель Дрогобычского района, а также два его пассажира, 69-летняя женщина и 18-летний парень, также из этого района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения.

По факту происшествия следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве в пятницу, 25 апреля, в ДТП попал автобус с пассажирами. Водитель транспортного средства во время движения выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них – ребенок.

Напомним, что во Львовской области 21 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. В результате аварии погибли три человека.

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