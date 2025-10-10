На Харьковщине мужчина отказался от мобилизации из-за 'личных убеждений': чем все закончилось

На Харьковщине военнообязанный мужчина отказался получать повестку, таким образом отказавшись от мобилизации. Свое нежелание защищать страну он аргументировал "личными убеждениями".

Об этом стало известно из приговора Златопольского горрайонного суда Харьковской области. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Детали дела

По материалам суда, мужчина прошел военно-врачебную комиссию, после чего ему пытались вручить повестку для направления в боевое подразделение, однако он отказался от мобилизации.

При рассмотрении дела житель Харьковщины вину не признал. Он пояснил, что имеет работу и не служил в армии по состоянию здоровья, и у него есть родственники, связанные с военной службой.

По словам обвиняемого, "в силу своих личных убеждений он не будет браться за оружие" или вступать в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку это противоречит его жизненным принципам. Также мужчина заявил, что сейчас имеет действующее бронирование.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, на Николаевщине суд приговорил мужчину к тюремному сроку за уклонение от мобилизации. Еще в 2023 году 54-летний мужчина получил повестку, но потом два года скрывался от ТЦК. Уклониста отправили за решетку на три года.

Как писал OBOZ.UA, в Черкасской области мужчина распространял в Telegram данные о местах раздачи повесток сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Теперь гражданину сообщено о подозрении.

