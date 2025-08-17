На фронте погиб сын известного украинского пастора Геннадия Мохненко

На войне погиб молодой воин Богдан, который является приемным сыном известного пастора Геннадия Мохненко из Мариуполя. Боец служил в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады, его жизнь оборвалась в ближнем бою с врагом на восточном фронте.

Потеря официально подтверждена ВСУ. О ней сообщил сам протестантский священнослужитель, активный общественный деятель и капеллан, попросив о молитве сообщества за сына-Героя.

Что известно о гибели воина

"Писать некролог сыну – невозможно. Поэтому просто сообщу тяжелую для нас новость", – написал пастор в Facebook, опубликовав фото сына.

По его словам, руководство украинской армии подтвердило героическую гибель его сына в составе легендарной 3-й ОШБр. Он подчеркнул, что воин отдал жизнь в ближнем бою с российскими оккупантами на одном из восточных направлений фронта.

"К сожалению, сомнений в этом теперь нет", – отметил отец.

Сейчас тело воина еще не возвращено. О дате мемориального служения будет сообщено дополнительно, ориентировочно – через несколько недель в Карпатской Церкви, которую посещает семья Мохненко.

В своем сообщении протестантский священнослужитель поблагодарил всех, кто молился и поддерживал их семью, а также обратился со словами благодарности к сообществу "Республика Пилигрим", которое в свое время стало домом для маленького мальчика – теперь уже Героя. Отдельные слова благодарности он адресовал сотрудникам проекта и "многочисленным "мамкам", "папкам", "братьям" и "сестрам" Богданчика".

"Спасибо за молитвы. Обнимаю всех, очень многих, друзей, кто участвовал в жизни Богдана, для кого он тоже был практически родным... Держимся. Будет день встречи! Всем нашим Героям – слава и царство небесное!", – добавил пастор.

Россияне убили и дочь Мохненко

В начале полномасштабной войны, весной 2022 года, украинский пастор потерял приемную дочь Викторию, которую российские войска убили в Мариуполе, расстреляв дом из танка.

"Сегодня, спасая нас от "злых бандеровцев" и "возвращая в лоно славянских народов и русского мира", в квартиру, недавно полученную Викой, бывшей сиротой, они лупанули из танка. Как говорит Путин – "в рамках операции по "демилитаризации" и "денацификации"... В квартиру сироты, моей 27-й приемной дочери, из танка... Вы все слышите, россияне? Нелюди, вы слышите??? В квартиру сироты из танка.. В Мариуполе... В 2022-ом, в рамках "демилитаризации"..." – отреагировал тогда протестантский священнослужитель.

Отметим, что Геннадий Мохненко – известный украинский пастор, капеллан, основатель детского реабилитационного центра "Республика Пилигрим" в Мариуполе, автор социальных проектов и активный общественный деятель. Он много лет занимается сиротами, беспризорными детьми, а также ветеранами. С начала российско-украинской войны он активно занимается волонтерской и капелланской деятельностью на фронте.

