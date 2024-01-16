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Блог | На фронте очень холодно, у бойцов обморожение конечностей: нужно много химических грелок
Люди, прошу репосты!
Вот свежее фото из госпиталя.
У бойцов ужасные обморожения, потому что на фронте очень холодно.
Я вас прошу, помогите купить еще химических грелок, запросов на них очень много!
5-20-100 грн, кто как может.
И еще очень важный счет.
Одежда для тяжелораненых в госпитале, теплые кофты и штаны.
Счет на 23 430 грн.
Утром оплатила генератор – 33700 грн, вчера купила и отправили на три направления 1000 грелок – 33200 грн, тепловизор – 57 тыс. грн, две станции – 44 тыс. грн
Прошу помочь.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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