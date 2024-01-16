Люди, прошу репосты!

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Вот свежее фото из госпиталя.

У бойцов ужасные обморожения, потому что на фронте очень холодно.

Я вас прошу, помогите купить еще химических грелок, запросов на них очень много!

5-20-100 грн, кто как может.

И еще очень важный счет.

Одежда для тяжелораненых в госпитале, теплые кофты и штаны.

Счет на 23 430 грн.

Утром оплатила генератор – 33700 грн, вчера купила и отправили на три направления 1000 грелок – 33200 грн, тепловизор – 57 тыс. грн, две станции – 44 тыс. грн

Прошу помочь.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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