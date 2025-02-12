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Блог | На фронте морозы, у бойцов обморожение: нужны химические грелки
Люди, срочно!
На фронте ударили морозы, очень холодно, не все блиндажи можно отапливать.
У бойцов бывают такие ужасные обморожения.
Надо срочно докупить химические грелки, для тела, ног и рук.
Это единственное, что спасает бойцов в ледяных блиндажах.
Еще очень нужны зарядные станции и старлинки.
5-20-100 грн, кто как может.
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