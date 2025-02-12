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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | На фронте морозы, у бойцов обморожение: нужны химические грелки

На фронте морозы, у бойцов обморожение: нужны химические грелки

Люди, срочно!

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На фронте ударили морозы, очень холодно, не все блиндажи можно отапливать.

На фронте морозы, у бойцов обморожение: нужны химические грелки

У бойцов бывают такие ужасные обморожения.

На фронте морозы, у бойцов обморожение: нужны химические грелки

Надо срочно докупить химические грелки, для тела, ног и рук.

Это единственное, что спасает бойцов в ледяных блиндажах.

Еще очень нужны зарядные станции и старлинки.

5-20-100 грн, кто как может.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

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