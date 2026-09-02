На фронте их уже 350: Порошенко передал Силам обороны новую партию прачечно-душевых комплексов

Военные на фронте получили очередную партию прачечно-душевых комплексов. Несмотря на то, что Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа громад" уже изготовил и поставил бригадам 350 комплексов, спрос на них не утихает.

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Новую помощь защитникам Украины передал лично лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он отметил, что этот проект, инициированный Мариной Порошенко ещё до полномасштабного вторжения, оказался очень актуальным.

По словам политика, бытовые условия на фронте являются составной частью психологической устойчивости и физического здоровья наших защитников, поэтому прачечно-душевые комплексы актуальны и летом, и в холодное время года.

"Военным нужны и нормальное обеспечение, и отпуска. Поэтому продолжаем помогать нашим военным. Сегодня передаем то, что на фронте очень нужно и летом, и зимой. Те самые разработанные нашей командой банно-прачечные комплексы. Наша цель — чтобы каждый батальон имел свой банно-прачечный комплекс. Чтобы у наших воинов была возможность нормально помыться, постирать и высушить вещи после боевых действий", — написал в соцсетях политик.

Прачечно-душевые комплексы изготавливаются на базе 20-футовых контейнеров, которые монтируются на прицепы. "Титан" быстро нагревает не только воду, но и помещение. Вода нагревается на дровах, также имеется генератор мощностью 7,5 кВт. Душевые кабины оснащены экономичными кранами для подачи воды.

"Сегодня мы передаем уже 350-й комплекс и останавливаться не собираемся. Эту программу Марина Порошенко начала ещё в 2015 году. После 2022 года наладили серийное производство. Вместе с программой "Дело общин" только на прачечно-душевые комплексы направили более 300 миллионов гривен. Ведь армия — это не только дроны, артиллерия или самые современные технологии. Это люди, которые месяцами и годами живут на фронте. И об их нормальных условиях службы тоже нужно заботиться. Поэтому я сегодня (в Верховной Раде. – Ред.) прямо сказал премьер-министру: никаких других приоритетов, более важных, чем обеспечение Вооруженных Сил Украины, во время войны быть не может", – отметил лидер "Евросолидарности".

В первый день пленарной недели Порошенко призвал власти вернуть в бюджет Минобороны 40 млрд грн, вернуть НДФЛ бригадам, а также сконцентрировать все ресурсы для обеспечения украинской армии, защиты гражданского населения и поддержки отечественного бизнеса.