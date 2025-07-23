На Евробаскет в составе сборной отправляются юниоры БК 'Харьковские Соколы', который поддерживает фармкомпания 'Здоровье'

Двое баскетболистов-юниоров клуба "Харьковские Соколы" вошли в состав сборной команды Украины, которая отправится на Чемпионат Европы U-18 среди мужчин. Несмотря на войну и сложную ситуацию в Харькове клуб продолжает успешно выступать и побеждать. Большая заслуга в этом спонсоров и партнеров команды, среди которых и фармацевтическая компания "Здоровье".

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Чемпионат Европы U-18 среди мужчин пройдет с 25 июля по 3 августа в городе Питешти, Румыния. На групповом этапе чемпионата Европы украинская сборная сыграет в группе В, где соперниками нашей команды станут сборные Дании, Азербайджана, Румынии, Грузии и Португалии.

В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Три лучшие команды по итогу турнира получат повышение в классе – переход в Дивизион А на 2026 год.

Национальную сборную Украины по баскетболу возглавляет Дмитрий Забирченко. Вторым тренером в юниорской сборной будет первый тренер "Харьковских Соколов" Алексей Золотоус.

Также на Евробаскет отправляются двое баскетболистов "Харьковских Соколов" – Никита Змиевский (первый тренер Алексей Золотоус) и Даниил Ефимов (первый тренер Алексей Золотоус).

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе:

Пятница, 25 июля, 18:00 Дания – Украина

Суббота, 26 июля, 20:30 Украина – Азербайджан

Воскресенье, 27 июля, 18:00 Украина – Румыния

Вторник, 29 июля, 13:00 Грузия – Украина

Среда, 30 июля, 20:30 Украина – Португалия

Участие спортсменов в международных соревнованиях является значительным достижением как для игроков, так и для всей команды. "Харьковские Соколы" благодарны за постоянную поддержку своему надежному партнеру – фармкомпании "Здоровье".

"Такое сотрудничество дает нам возможность для развития, благодаря чему наши игроки попадают в национальную сборную и едут защищать честь страны. Наш основной состав в этом году также показал отличный результат – в игровом сезоне 2024/2025 команда "Харьковские Соколы" победила в Высшей Лиге и отправляется в Суперлигу следующего игрового года. Вместе с компанией "Здоровье" мы и дальше будем развивать спорт в родном Харькове", – отметили в пресс-службе БК "Харьковские Соколы".