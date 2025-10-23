На его счету два уничтоженных танка: в Запорожье погиб сержант полиции Сергей Ярмонов. Фото

Во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб сержант полиции Сергей Ярмонов. Он мужественно выполнял свой долг, оставаясь верным присяге до последнего момента.

Его подразделение попало под вражескую атаку, в результате которой правоохранитель погиб на месте. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Полицейский взвода № 1 роты № 2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области мужественно выполнял боевые задачи, оставаясь верным присяге и своему долгу до последнего", – сообщили коллеги, отметив, что на его счету – два уничтоженных вражеских танка, что свидетельствует о высоком профессионализме и отваге.

Сердце сержанта полиции остановилось 21 октября

Ярмонов погиб 21 октября 2025 года, когда выполнял боевое задание, а его подразделение попало под вражескую атаку. Полицейский получил серьезные телесные повреждения, в результате которых погиб на месте.

Сержанту полиции навсегда останется 38 лет. У него остались жена и отец.

Личный состав полиции Запорожья выразил искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Запорожской области Андрей Лёбах. Жизнь защитника оборвалась 2 октября 2025 года.

