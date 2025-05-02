На Донетчине изменили продолжительность комендантского часа: где будут действовать новые правила с 5 мая

В Донецкой области изменили продолжительность комендантского часа. Теперь в регионе будут действовать два графика – в населенных пунктах, от которых до линии фронта меньше 10 километров, ограничения будут действовать с 15:00 до 11:00.

Видео дня

Новые правила вступят в силу с 5 мая. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

На сайте ОВА опубликовали перечень всех населенных пунктов, которых касаются новые правила:

– Cеверская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григоровка, Свято-Покровское.

– Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Xpoмовка, Mиньковка, Орехово-Василевка, Приволье, Выемка, Спорное, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторач.

– Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Леонидовка, Валентиновка, Дачное, Дылеевка, Дружба, Крымское, Сухая Балка.

– Звановская громада: Переездное, Звоновка, Верхнекаменское, Кузьминовка.

– Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Разлив, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.

– Комарская громада: Привольное, Вольное Поле, Бурлацкое, Шевченко, Воскресенка, Новоочеретоватое, Скудное, Днепроэнергия, Веселое, Федоровка, Комар, Перебудова, Камышеваха.

– Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Катериновка, Новое, Терны, Ямполевка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки.

– Николаевская громада: Малиновка, Тихоновка.

– Константиновская громада: все населенные пункты.

– Ильиновская громада: все населенные пункты.

– Покровская громада: Покровск, Родинское, Троянда, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустынка, Новоалександровка, Волковое, Зверевое, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлино, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Срибное, Преображенка, Орехово, Новоандреевка, Запорожье, Видродження.

– Гродневская громада: Николаевка, Казацкое, Проминь, Новоэкономическое, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.

– Удачненская громада: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергиевка, Сергеевка, Удачное.

– Мирноградская громада: Мирноград, Ровное, Красный Лиман.

Тем временем на той части территории Донетчины, которая удалена от фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать без изменений – с 21:00 до 05:00.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 1 мая российская террористическая армия атаковала гражданскую инфраструктуру Мирнограда, в результате обстрела в собственной квартире погибла 43-летняя женщина. А утром россияне атаковали поселок Новоэкономическое Покровского района, в результате чего погиб 51-летний мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!