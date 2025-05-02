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На Донетчине изменили продолжительность комендантского часа: где будут действовать новые правила с 5 мая

София Закревская
Новости. Общество
2 минуты
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На Донетчине изменили продолжительность комендантского часа: где будут действовать новые правила с 5 мая

В Донецкой области изменили продолжительность комендантского часа. Теперь в регионе будут действовать два графика – в населенных пунктах, от которых до линии фронта меньше 10 километров, ограничения будут действовать с 15:00 до 11:00.

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Новые правила вступят в силу с 5 мая. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

На сайте ОВА опубликовали перечень всех населенных пунктов, которых касаются новые правила:

Cеверская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григоровка, Свято-Покровское.

Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Xpoмовка, Mиньковка, Орехово-Василевка, Приволье, Выемка, Спорное, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторач.

Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Леонидовка, Валентиновка, Дачное, Дылеевка, Дружба, Крымское, Сухая Балка.

Звановская громада: Переездное, Звоновка, Верхнекаменское, Кузьминовка.

Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Разлив, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.

Комарская громада: Привольное, Вольное Поле, Бурлацкое, Шевченко, Воскресенка, Новоочеретоватое, Скудное, Днепроэнергия, Веселое, Федоровка, Комар, Перебудова, Камышеваха.

Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Катериновка, Новое, Терны, Ямполевка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки.

Николаевская громада: Малиновка, Тихоновка.

Константиновская громада: все населенные пункты.

Ильиновская громада: все населенные пункты.

Покровская громада: Покровск, Родинское, Троянда, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустынка, Новоалександровка, Волковое, Зверевое, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлино, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Срибное, Преображенка, Орехово, Новоандреевка, Запорожье, Видродження.

Гродневская громада: Николаевка, Казацкое, Проминь, Новоэкономическое, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.

Удачненская громада: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергиевка, Сергеевка, Удачное.

Мирноградская громада: Мирноград, Ровное, Красный Лиман.

Тем временем на той части территории Донетчины, которая удалена от фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать без изменений – с 21:00 до 05:00.

На Донетчине изменили продолжительность комендантского часа: где будут действовать новые правила с 5 мая

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 1 мая российская террористическая армия атаковала гражданскую инфраструктуру Мирнограда, в результате обстрела в собственной квартире погибла 43-летняя женщина. А утром россияне атаковали поселок Новоэкономическое Покровского района, в результате чего погиб 51-летний мужчина.

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