На Донбассе украинские военные спасли ястреба со сломанным крылом. Фото

Украинские военные спасли на Донбассе ястреба. У птицы неправильно срослось сломанное крыло, поэтому она не могла продолжать жить в дикой природе.

Сейчас спасенный ястреб в безопасности, о нем будут заботиться специалисты. Подробности раскрыли во Всеукраинском гуманистическом движении UAnimals.

Что известно

Ястреба, который без помощи был обречен на смерть, украинские защитники нашли на Донбассе.

"Этого красивого ястреба спасли военные на Донбассе. Птица сломала крыло, которое срослось неправильно. Поэтому, к сожалению, жить в дикой природе он уже не мог", – говорится в сообщении.

Найденную птицу его спасители привезли в ветлечебницу в Днепре. Там ему провели обследование и сделали рентген. А из Днепра ястреб отправился в свой новый дом — Центра реабилитации диких животных на Полтавщине .

"Здесь о нем будут заботиться до конца жизни. На фронте трудно всем — и людям, и животным. Поэтому тем более ценна помощь беззащитным жизнью. Мы благодарны военным за спасение", – отметили в UAnimals.

Там также показали фото птицы, спасенной украинскими воинами.

