На Днепропетровщине авто военного вылетело в кювет: погибла его супруга, пострадали трое детей, среди них – 5-месячный младенец

Смертельная авария произошла на трассе Днепр – Кривой Рог 9 мая. Автомобиль Renault Scenic вылетел с мокрой дороги в кювет и перевернулся. В салоне находилась семья – 35-летний муж военный, его 36-летняя жена и трое их детей. К сожалению, мама детей погибла на месте, а младший 5-месячный ребенок получил травмы.

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Ездили оформлять документы

Авария случилась на трассе Днепр – Кривой Рог. По данным Национальной полиции Днепропетровской области, 9 мая примерно в 12:50 водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет. Машина перевернулась.

В салоне находилась жена водителя Вита Семенюк, во время аварии ее выбросило из машины. К сожалению, она погибла. Также в авто были дети – 5-месячный Лука, 10-летний Илья и 14-летний Ярослав.

Травмы получил Лука – у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей сплетения черепа и гематома. Сейчас ребенок находится в реанимации. Сам отец детей Степан Семенюк вместе со старшими детьми проходят лечение дома.

Степан военнослужащий. Он был в отпуске, как пишут СМИ, они с супругой ездили в Днепр оформлять документы.

Вита заботилась о детях

Как рассказали нам знакомые семьи, Вита была очень хорошей мамой. Она заботилась о своих детях.

"Когда в Кривом Роге звучала тревога, она никуда не отпускала детей, пряталась вместе с ними. Всегда интересовалась их жизнью. Из-за войны школьники в городе учатся отдаленно. Детям не хватает общения. Поэтому Вита решила отдать их в секцию рукопашного боя. Чтобы они занимались спортом, а главное – чтобы у них была среда общения. Особенно для младшего, Ильи, он немного замкнутый", – рассказывает знакомый семьи.

Степан служит в ВСУ, он воевал на Харьковском направлении. До службы работал на заводе "Арселор Миттал".

Опасная дорога

Участок дороги, на котором произошла авария, считается среди водителей опасным. Судя по фото полиции, ДТП произошло как раз там, где двухполосная дорога переходит в однополосную. Фактически, сужается.

Знакомые семьи говорят, что в тот день шел дождь, асфальт был мокрым. Потоки машин в этом месте вынуждены перестраиваться с двух рядов в один. Тут много фур, которые не всегда уступают дорогу, или соблюдают правила. Кто знает, что там могло произойти.

То, что участок сложный, подтверждает и тот факт, что 12 мая на этой дороге случилось двойное ДТП. Сначала БМВ с двумя молодыми людьми при обгоне выехало на встречную полосу и столкнулось с бензовозом. Водитель и пассажирка БМВ погибли.

Пока полиция и спасатели ликвидировали последствия, в бензовоз врезался грузовик, серьезно пострадал спасатель.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Виновному грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.