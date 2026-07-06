На базе медицинского учреждения Национальной гвардии начал работу 17-й центр психического здоровья сети "Возвращение"

Виктор и Елена Пинчуки продолжают расширять всеукраинскую сеть центров психического здоровья "ПОВЕРНЕНИЕ". Новый центр "ПОВЕРНЕННЯ", созданный совместно с Министерством внутренних дел Украины и Национальной гвардией Украины на базе одного из ведомственных медицинских учреждений, стал 17-м в сети.

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Центр психического здоровья "ПОВЕРНЕННЯ" будет оказывать квалифицированную психиатрическую и психологическую помощь военнослужащим, перенесшим психологические последствия войны. Особое внимание будет уделяться военным, поступающим в центр сразу после освобождения из плена: на этом этапе важно обеспечить безопасную среду, профессиональную оценку состояния и своевременную поддержку после пережитого травматического опыта.

Ежегодно здесь смогут получать стационарную помощь почти 500 военнослужащих, а также будет проведено более 3 000 консультаций.

Открытие центра стало возможным благодаря сотрудничеству проекта "ВОЗВРАЩЕНИЕ" с Министерством внутренних дел Украины и Национальной гвардией Украины. Это ещё один системный вклад Виктора и Елены Пинчуков в поддержку военных, ветеранов и членов их семей, нуждающихся в профессиональной помощи после пережитого опыта войны.

"Сотрудничество с Национальной гвардией Украины и Министерством внутренних дел позволяет нам оказывать помощь тем, кто проходит реабилитацию и реинтеграцию после пребывания в плену. В этом центре мы стремились создать условия мирового уровня: безбарьерное и инновационно оборудованное пространство, где военные могут получить профессиональную помощь с уважением к их опыту и без стигмы. Мы продолжаем развивать сотрудничество с МВД, чтобы такие возможности становились доступными для ещё большего числа защитников и членов их семей", – отметила Светлана Гриценко, руководительница проекта "ВОЗВРАЩЕНИЕ".

Центр психического здоровья "ПОВЕРНЕНИЕ" – это современное и инклюзивное пространство поддержки и восстановления для военнослужащих, нуждающихся в специализированной психиатрической и психологической помощи.

За счет средств проекта "ПОВЕРНЕННЯ" проведен капитальный ремонт помещения и оборудован современный центр психического здоровья. В его состав входят кабинеты индивидуальной, групповой, арт- и биосугестивной терапии, рецепция, круглосуточный пост дежурной медицинской сестры, зона ожидания для посетителей, палаты с инклюзивными санитарными узлами и функциональные помещения для персонала.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины Инна Ящук подчеркнула, что создание такого центра стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству государства и социально ответственного бизнеса.

"Специалисты центра психического здоровья работают со всеми, кто проходит реабилитацию, и в этом огромная ценность. Министерство внутренних дел уделяет значительное внимание всесторонней поддержке наших защитников и защитниц – всех, кто в структурах ведомства ежедневно защищает государство, обеспечивает спокойствие и безопасность".

С защитниками и их семьями здесь работает мультидисциплинарная команда, в состав которой входят врачи-психиатры, клинические психологи, медицинские сестры и младшие медицинские сестры. Специалисты работают, в частности, с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также психотическими состояниями.

Центр оснащен необходимым оборудованием для работы специалистов и восстановления посетителей, в частности, системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System, набором для EMDR-терапии, материалами для арт-терапии, психологическими инструментами, компьютерной и мультимедийной техникой, а также профессиональной литературой для специалистов.

"Военные, в частности те, кто вернулся из плена, часто нуждаются не в разовой консультации, а в длительном и комплексном восстановлении. Невозможно полностью преодолеть последствия тяжелого травматического опыта за две или три недели – это процесс, требующий времени, доверия и правильно подобранных методов помощи. Именно поэтому мы сочетаем психиатрическую помощь, психологическую поддержку и современные инструментальные методы, которые помогают точнее оценивать состояние человека и повышать эффективность лечения. Наша задача – найти подход к каждому человеку и создать для него максимально эффективный путь восстановления", – отметил Игорь Слободян, заведующий центром "ПОВЕРНЕНИЕ".

На сегодняшний день уже 17 центров сети "ПОВЕРНЕННЯ", основанной Виктором и Еленой Пинчуками, функционируют в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве и Киевской области, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, а также на базе одного из медицинских учреждений Национальной гвардии Украины. В центрах сети оказывают помощь более 25 000 военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

На первом этапе проекта "ВОЗВРАЩЕНИЕ" предусматривается открытие не менее 25 таких центров по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать помощь более чем 100 тысячам военнослужащих, ветеранов и членов их семей.