'Мы - не каменные, но мы стоим, потому что знаем, что за нами – наши': Наев поздравил украинских воинов с Днем пехоты

В День пехоты, 6 мая, генерал-лейтенант Сергей Наев посетил украинских бойцов на передовой, чтобы лично поздравить их и передать важнейшую помощь. Он отметил, что этот праздник проходит не на плацу, а в окопах – под звуки обстрелов, с оружием в руках и врагом на расстоянии выстрела.

Видео дня

Об этом Наев написал в Telegram-канале.

"Никто не расскажет об этом дне лучше, чем земля под ногами, которая держит наш след. Никто не почтит нас так, как побратим, который молча подает флягу, когда пересохло в горле", – отметил Наев.

Генерал прибыл к бойцам не с пустыми руками, а с важной помощью от неравнодушных украинцев. Наев привез пехотинцам 26 дронов Mavic 3T с тепловизионной камерой - для обнаружения врага в темноте – и 230 FPV-дронов Vyriy 15pro для точного поражения целей.

"Каждый дрон - это шанс. Шанс уничтожить врага. Шанс спасти жизнь. Шанс вернуться домой", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Наев поблагодарил украинских пехотинцев за стойкость и мужество. Он подчеркнул, что День пехоты – это день тех, кто не сломался, кто "вгрызся в землю и остался живым".

"Низкий поклон тем, кто не вернулся. Тем, кого вспоминаешь каждую ночь, глядя в темноту. Честь тем, кто держится сейчас. Мы – стоим. И этим мы живы", – написал Наев.