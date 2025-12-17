Мы чистили мандарины неправильно? Достаточно всего лишь одного простого движения

Мандарины давно стали символом новогодних праздников и неизменным атрибутом зимнего стола. Именно в праздничный период их потребление возрастает в разы, ведь аромат цитрусов ассоциируется с теплом и уютом.

Видео дня

В то же время процесс чистки этого фрукта не всегда приносит удовольствие. Многие сталкивались с грязными руками, брызгами сока и поврежденными дольками. В соцсетях появился ролик от пользователя Instagram Марцина Яцковского, который обещает решить эту проблему.

Как чистить мандарины, чтобы были чистые руки

Хотя мандарины считаются легкими в потреблении, процесс их очистки часто портит впечатление. Кожура плохо отделяется, сок течет по рукам, а дольки ломаются. По сравнению с другими кухонными хлопотами это кажется мелочью, но именно такие детали формируют ежедневный дискомфорт. Особенно это ощутимо, когда мандарины едят в большом количестве – например, во время праздников.

Как чистить мандарины, видео

В сети появилось видео, которое быстро стало вирусным и вызвало волну обсуждений. На кадрах показан нетипичный подход к очистке мандарина, который, на первый взгляд, выглядит сомнительно. Многие зрители отнеслись к идее скептически, ведь простое движение вряд ли ассоциируется с революцией на кухне. Однако многочисленные комментарии свидетельствовали: способ стоит проверить.

Суть метода заключается в отказе от традиционной чистки пальцами. Вместо этого мандарин предлагают разместить вертикально и разрезать ножом пополам. После этого достаточно легко нажать на плод, чтобы дольки сами отделились от кожуры. В результате они получаются целыми, без повреждений и лишнего сока.

Пользователи соцсетей пишут в комментариях под видео Яцковского, что проверили этот лайфхак на практике. Несмотря на первоначальный скепсис, результаты оказались эффективными: частички действительно отделились быстро и аккуратно, а руки остались чистыми. Некоторые отмечают, что такой подход экономит время и делает процесс значительно приятнее.

OBOZ.UA писал ранее, почему кожуру от мандаринов не стоит выбрасывать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.