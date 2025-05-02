Мясо будет мягким и сочным: рецепт маринада из айрана для шашлыка

Маринад – главный компонент при приготовлении шашлыка. Им можно как придать мясу потрясающего вкуса, мягкости и аромата, так и испортить мясо, сделав его сухим и жестким.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и удачного маринада для шашлыка из айрана.

Ингредиенты:

Свиной ошейок 1 кг

Лук 2 шт

Специи: сумах, перец душистый, мускатный орех, соль, кориандр

Айран 500 мл

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо, добавьте лук полукольцами, хорошо разомните руками.

2. Добавьте специи, перемешайте и влейте айран. Все хорошо перемешайте.

3. Маринуйте мясо 12-24 часа.

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