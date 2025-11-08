Мужчина купил заброшенный склад за 500 долл., а получил невероятный автосюрприз

Американец из штата Коннектикут приобрел заброшенное складское помещение за 500 долларов, а затем нашел в нем невероятный автосюрприз. Речь идет о шикарном спорткаре Dodge Challenger Hellcat.

Как пишет Supercar Blondie, в США часто проводят подобные аукционы, на которых люди могут купить различные заброшенные складские помещения. Самая большая интрига в том, что никто из покупателей не знает, что точно находится у них, пока не заплатит цену и не получит ключи.

В некоторых случаях там могут быть совершенно ненужные покупателю вещи, но в этот раз все сложилось по-другому. Новоиспеченного владельца склада ждал Dodge Challenger Hellcat. Как известно, в 2015 году, когда этот автомобиль только поступил в производство, его начальная стоимость в США составляла около 60 990 долларов.

Хотя найденный спорткар был покрыт толстым слоем пыли, но мужчине даже удалось запустить двигатель автомобиля с первого раза.

Dodge Challenger SRT Hellcat – это мощный американский спорткар, оснащенный двигателем V8 с нагнетателем, производящим более 700 лошадиных сил. Он известен своей брутальной мощностью, агрессивным дизайном и впечатляющим ускорением.

