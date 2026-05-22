Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова приглашает на выставку рисунков в рамках экспозиции 'Шлем памяти. Продолжение истории'

28 мая в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова откроется специальный раздел выставки в рамках экспозиции "Шлем памяти. Продолжение истории". Арт-проект дополнят 30 работ молодых авторов – победителей открытого межрегионального конкурса ученического творчества "Шлем памяти". Эта выставка является совместной инициативой Музея "Голоса Мирных" с Харьковским художественным музеем.

Видео дня

Дата: 28 мая 2026 года

Время: 17:30

Место проведения: Музей истории города Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7

Вход – по регистрации.

Это событие является следующим этапом выставки "Шлем памяти. Продолжение истории", состоявшейся 29 апреля в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Тогда украинский скелетонист Владислав Гераскевич передал Музею артобъект – шлем с 22 портретами мариупольских спортсменов и тренеров, среди которых 8 детей. Работа была создана художницей Ириной Проць по идее украинского спортсмена.

Новая экспозиция продолжает эту инициативу через видение молодежи. Работы для выставки отобрали на открытом межрегиональном конкурсе, который состоялся весной 2026 года. Участие в нем приняли 96 молодых авторов – ученики художественных школ, художественных лицеев и студенты профильных вузов.

В состав жюри вошли отец Владислава Гераскевича и главный тренер национальной сборной по скелетону Михаил Гераскевич, художница Ирина Проць, а также искусствовед Харьковского художественного музея Ольга Денисенко.

Владислав Гераскевич признался, что был тронут тем, как молодежь продолжила и развила его идею. В специальном видеообращении к участникам конкурса спортсмен поблагодарил их за творчество:

"Я вас всех поздравляю и очень вдохновлен вашими работами. Вы невероятно талантливы. Я искренне благодарен вам за вашу поддержку. Желаю вам продолжать развиваться на этом пути. Вы невероятные. Слава Украине!"

Выставка рисунков в рамках экспозиции "Шлем памяти. Продолжение истории" продолжает формировать пространство художественного осмысления памяти, опыта войны и переосмысления личных и коллективных историй через современное украинское искусство в пространстве Музея "Голоса Мирных".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 000 историй гражданских, пострадавших от войны РФ против Украины, из которых около 12 500 – это истории мариупольцев.

Организаторами конкурса выступили Управление культуры и туризма Харьковской ОГА, Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА и Харьковский художественный музей.