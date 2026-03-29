Мраморные крашанки на Пасху всего за несколько минут: этот предмет точно есть у вас дома

Пасха уже на пороге, а вместе с ней и вечная дилемма: как покрасить пасхальные яйца в этом году, не разрушив половину кухни и не получив скучного результата.

Видео дня

Самое время воспользоваться предметом, который точно уже есть на вашей кухне, - обычной алюминиевой фольгой, пишет OBOZ.UA.

Вам понадобятся сваренные вкрутую яйца. Лучше использовать белые, поскольку на них цвета будут сиять всей своей неоновой или пастельной красотой и создавать идеальный контраст.

Вам также понадобятся: рулон обычной алюминиевой фольги, жидкий или гелевый пищевой краситель и капля спиртового уксуса (чтобы краска вообще прилипла).

Но не забудьте о незаменимых одноразовых перчатках. Разве что вы хотите провести следующую неделю на важных встречах, объясняя, почему ваши пальцы выглядят так, будто вы только что вернулись с безумной вечеринки.

Подготовьте кусок фольги, достаточно большой, чтобы без проблем обернуть все яйцо. Далее осторожно сомкните фольгу в шарик, а затем осторожно расправьте ее снова на столе.

Теперь капните несколько капель жидкого пищевого красителя на развернутую, но смятую алюминиевую фольгу. Будьте смелыми с выбором оттенков! Смешайте розовый, фиолетовый и синий для современного галактического эффекта или выберите элегантное сочетание золотого и черного для настоящего голливудского гламура. Добавьте к цветам каплю-две уксуса, это закрепит пигмент. Теперь возьмите вареное яйцо, поместите его прямо посередине красочной фольги и плотно заверните.

Теперь самая сложная часть процесса: терпение. Дайте яйцам, завернутым в блестящие алюминиевые коконы, отдохнуть примерно 15-20 минут. Когда время закончится, осторожно и деликатно снимите алюминиевую фольгу.

Для завершающего штриха и настоящего "глянцевого" эффекта, как мы знаем из ретушированных обложек журналов, в конце слегка протрите яйца бумажным полотенцем, на которое вы нанесли каплю обычного кулинарного масла.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram иViber, чтобы быть в курсе последних событий.