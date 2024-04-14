Можно ли венчаться во время Великого поста: ответ священника

У православных христиан сейчас продолжается Великий пост – период, когда по церковному канону нельзя вступать в брак. Но вместе с тем Украина страдает от военной агрессии со стороны России, бомбардировки гражданских объектов продолжаются каждый день и неожиданно обрывают жизни людей.

Именно поэтому верующие иногда спрашивают священников, можно ли сейчас сделать исключение и поженить влюбленную пару еще до Пасхи. Ведь любовь, как и война, не делает перерывов и выходных. Ответ дал митрополит Полтавский и Кременчугский Федор, передает телеграмманал "Кременчугский ТелеграфЪ".

В среду, 10 апреля, митрополит Федор посетил Кременчуг и провел службу в Свято-Николаевском соборе, а затем пообщался с прихожанами и прессой. Во время общения его и спросили можно ли регистрировать и освящать в пост браки, особенно когда жениться хотят военные. И митрополит Федор ответил, что можно.

"Я уже благословлял два брака в пост, потому что такова ситуация. Мы не можем сегодня применять какие-либо каноны и ограничения в военное время. Мы не можем побуждать военных поститься или ждать, пока будет Пасха и мы их обвенчаем. Если у них есть желание, они обращаются: их нужно венчать, благословлять и всячески поддерживать", - сказал священник.

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