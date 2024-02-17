"Может, нам было бы легко любить Украину, будь она богатой, самостоятельной и могучей, но сегодня надо и стоит любить Украину, чтобы она такой стала".

Иосиф Слипый

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Сьогодні згадуємо незлим ДОБРИМ СЛОВОМ українського церковного діяча, богослова, предстоятеля Української греко-католицької церкви, учня і наступника Андрея ШЕПТИЦЬКОГО Блаженнійшого Йосипа СЛІПОГО (17 лютого 1892 – 7 вересня 1984 рр.).

Йосип Сліпий майже 20 років провів у радянських таборах і завдяки клопотанню Папи Римського Іоанна XXIII, Президента США Джона Кеннеді та багатьох тодішніх європейських політиків митрополита звільнили та вислали за межі СРСР.

За час своєї діяльності в Римі Йосип Сліпий добився визнання Патріархату Української Греко-Католицької церкви, завдяки йому було побудовано Собор святої Софії, засновано Український католицький Університет святого Климента. В Римі вийшло понад 10 томів його богословських праць.

Згідно волі патріарха, в 1992 році його тіло перевезли з Риму до України й перепоховали у Соборі святого Юра у Львові.

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!