Может ли ФЛП получить отсрочку от мобилизации в Украине: детальное объяснение

Действующее законодательство Украины не предусматривает отсрочку от мобилизации для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на основании открытия ими такого статуса. Такие граждане не относятся к категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку только на основании осуществления ими предпринимательской деятельности.

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В то же время ФЛП могут претендовать на отсрочку, если их бизнес соответствует определенным критериям или если они подходят под другие основания, если предусмотрено законодательством. Подробнее об этом рассказали специалисты юридической компании INSEININ.

Отсрочка для ФЛП, которые ведут критически важный бизнес

Физическое лицо-предприниматель может получить отсрочку от мобилизации, если его бизнес признан критически важным для функционирования экономики или обеспечения жизнедеятельности населения. То есть, если у ФЛП есть предприятие и его деятельность соответствует критериям, установленным Кабинетом министров Украины.

Для этого необходимо:

– подтвердить статус критически важного предприятия (например, это может касаться ООО, которые работают в сферах обороны, энергетики, медицины, ИТ, агропромышленного комплекса или других стратегических отраслей);

– подать соответствующее заявление в орган, уполномоченный на рассмотрение таких вопросов (Министерство экономики Украины или соответствующие органы местной власти);

– предоставить документы, подтверждающие важность бизнеса (договоры с государственными или коммунальными предприятиями, документы об уплате налогов, свидетельствующие о значительном вкладе в бюджет, справки о количестве рабочих мест).

"После рассмотрения заявления, ФЛП (предприятие) может быть включено в перечень лиц, подлежащих бронированию, что фактически означает отсрочку от мобилизации. Однако стоит отметить, что этот процесс является сложным и требует официальной подготовки документов", – объясняют юристы.

Другие основания для отсрочки, если ты – ФЛП

Независимо от статуса критически важного бизнеса, ФЛП могут претендовать на отсрочку, если они подпадают под другие категории, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Например:

– состояние здоровья (если ФЛП имеет заболевания, которые невозможливлюють военную службу, он может быть освобожден от призыва по результатам военно-врачебной комиссии);

– семейные обстоятельства (отсрочка предоставляется лицам, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет, являются одинокими родителями или имеют ребенка с инвалидностью);

– образование или научная деятельность (ФЛП, которые одновременно являются соискателями высшего образования или занимаются научной деятельностью, могут претендовать на отсрочку);

– работа в стратегических учреждениях (если ФЛП работает по совместительству в государственных органах или учреждениях, которые имеют стратегическое значение, он может быть забронирован по основному месту работы).

Льготы для мобилизованных ФЛП

По словам юристов, если ФЛП прекращает предпринимательскую деятельность на период военной службы, он может быть освобожден от начисления налогов и сборов.

Для этого необходимо:

– подать заявление в налоговый орган о невозможности выполнения налоговых обязанностей (в течение 60 календарных дней с месяца, когда ФЛП был мобилизован);

– приложить подтверждающие документы, например, копию военного билета или повестки.

Срок освобождения от уплаты налогов длится до завершения военного положения или до даты демобилизации ФЛП (с дополнительным шестимесячным периодом после демобилизации). Если же ФЛП продолжает вести бизнес во время службы, налоги начисляются в стандартном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодня ряд категорий украинцев могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого военнообязанному нужно подать соответствующее заявление в комиссию при ТЦК и СП или воспользоваться приложением "Резерв+".

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