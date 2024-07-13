На самом деле история Залесья знает и относительно светлые моменты. Было несколько точек бифуркации, когда московия могла пойти по другому пути и стать относительно цивилизованной страной европейского типа. Но каждый раз она снова обращала в дикость. На фото - картина Константина Маковского "Убийство Федора Годунова в 1605 году". Именно ее я взял для оформления обложки своей книги о тайной истории Московии.

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Федір ІІ Годунов, як і його батько, був "прозахідником". Він мав чудову освіту, історик Микола Карамзін назвав його "першим плодом європейської освіти у росії". Вже з 9-річного віку бере участь у державних справах і має власну державну печатку. Професійно займався картографією. Був відомий широкою благодійністю.

Його убили оті кудлаті бородаті мужики з сокирами, що на картині. Убили саме за те, що він був "не такий"; що він був освічений і дивився у бік Європи. А на Московії тоді діяло дикунське зведення правил під назвою "Домострой", яке керувало життям правовірного московита від народженні до смерті. І почався після цього убивства 17-річного освіченого царя "Смутний час".

Історія, як відомо, умовного способу не знає. Але що було б якби батько та син Годунови утрималися при владі...

І таких точок в їхній історії було вдосталь: Софія Палеолог, Олена Глинська, Михаїл Скопін-Шуйський, Софія Романова - це не повний список тих, за правління кого москва могла піти шляхом цивілізації. Але щоразу кудлаті бородаті за допомогою сокири або отрути перемагали і все звично опускалося у стояче смердюче болото дикунства.

Воно й зараз нікуди не ділося. Бо можна продати нафту й купити собі "Бентлі", штани від Гуччі та оббризкатися "Гермесом", але під ними буде все той таки кудлатий бородатий дикун...