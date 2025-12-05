Мороз и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине на выходных. Карта

В Украине в субботу, то есть на День св. Николая 6 декабря, и в воскресенье 7 декабря, согласно прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, осадки не ожидаются. Но будет холодно и без них, потому что прогнозируется мороз и довольно быстрый, до штормового ветер.

Так, ночью температура воздуха составит от 2 тепла до 4 мороза, в течение дня и в субботу и в воскресенье – до +2 +6 градусов, а на Закарпатье и юге Крыма – до +7 +11 градусов. Об этом синоптик сообщила в сети.

Погода на выходные

"Николай и воскресенье будут в Украине холоднее немного. Антициклон будет определять везде в Украине на выходных погоду без осадков. Но – с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", – предупредила Наталья Диденко.

По ее словам, аналогичная погода ожидается в Киеве – "сухая, холодноватая, ночью до минус 3 градуса, в дневные часы до плюс 4 градуса".

Что говорят эксперты

В Укргидрометцентре отмечают, что погоду по территории Украины "будет определять поле высокого атмосферного давления".

"Воздушные потоки завтра будут двигаться с юго-востока и востока, со скоростью в пределах 7-12 м/с, на юге страны местами ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с", – предупредили синоптики.

Советы Наталки Диденко

"Когда будет подмораживать, то осторожно ходите или ездите по тротуарам и дорогам, потому что может быть порой скользко" – посоветовала синоптик украинцам.

Также Наталья Диденко предложила людям "поменять наволочки на подушках, чтобы святому Николаю было приятно посмотреть на цветочки или веселые цвета".

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

