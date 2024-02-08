Мокрый снег и дождь, местами до 15 градусов мороза: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 9 февраля

В Украину уже 9 февраля придут кратковременные морозы. Холоднее всего будет в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, 9 февраля в Украине ожидается дождь и мокрый снег везде, кроме юга. В Карпатах и на Закарпатье осадки, в северной части на дорогах гололедица.

В северной и восточной частях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла, на остальной территории ночью 0-6° тепла, днем +6-12°.

В Одесской области и Крыму до +16°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве ночью будет 0…-2°C, мокрый снег. Днем ожидается 0...+2°C, мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Отдельно Укргидрометцентр выдал предупреждение об опасных метеорологических явлениях 9 февраля в северной части. Имеется в виду гололед на дорогах, специалисты отметили, что явлениям предоставлен I уровень опасности (желтый).

Также предупреждают об опасных гидрологических явлениях – росте уровня воды. Повышение уровней воды с I и II уровнями опасности (желтый и оранжевый соответственно) ожидается до 12 февраля включительно.

Синоптики считают, что на большинстве рек Закарпатья уровень воды может вырасти на 1-1,5 м с выходом воды на пойму р.Латорица-г.Мукачево и г.Чоп, р.Стара-с.Знятиво, р.Уж-с. Заречево и г.Ужгород.

На реке Тиса вода вырастет на 2-3 м с выходом на пойму возле г. Рахов, г. Тячев, г. Хуст, в нижнем течении г. Теребля возможно частичное затопление отдельных участков в пгт Буштыно Тячевского района.

В нижнем течении г. Боржава рост на 1-1,2 м с содержанием и увеличением слоя воды на пойме; возможно частичное затопление приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодорог в Хустском, Береговском районах.

Продолжается повышение уровней воды на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская обл.) с последующим затоплением пойменных территорий Десны возле г. Новгород- с. Моровск, начальным затоплением садово-дачной застройки, дорог на пойме возле Чернигова, с нарушением транспортного сообщения с рядом сел в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области и содержанием отметки перелива дороги на притоке Десны. Снов в Черниговской области Черниговской области.

На реках бассейна Припяти продолжится постепенный рост уровней воды до 0,5 м над текущими уровнями, с последующим затоплением пойм. Сохранится превышение отметок затопления сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

Повышение уровней воды также будет на реках бассейна Днестра в пределах Львовской области (на 0,5-1,5 м), в пределах Ивано-Франковской области (до 1 м), местами возможен выход воды на пойму.

И наоборот: в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Здесь III уровень опасности (коричневый).

Как сообщал OBOZ.UA, согласно "прогнозу" сурка Тимка III, проживающего на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Змиевской общине, весна придет в Украину примерно через шесть недель.

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