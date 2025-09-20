Могут ли за уклонение от мобилизации лишить права управлять авто: подробное объяснение

В условиях полномасштабной войны украинское законодательство претерпело значительные изменения, направленные на усиление ответственности за уклонение от мобилизации. Одной из мер стало введение возможности временного лишения права управлять автомобилем для граждан, которые игнорируют повестки.

При этом ТЦК и СП не обладает таким правом, лишить водительских прав человека могут только через суд. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Судебное решение

Согласно обновленному закону о мобилизации, если гражданин не явился по вызову территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в установленные сроки, ТЦК имеет право обратиться в суд.

ТЦК подает иск в суд с требованием временно ограничить право гражданина на управление транспортными средствами. В иске должны быть четко изложены факты уклонения от выполнения воинского долга.

Важно отметить, что лишение прав не происходит автоматически, это возможно только по решению суда. Суд рассматривает дело и, если находит достаточные основания, выносит постановление о временном ограничении права на управление автомобилем.

После вступления решения суда в силу информация о нем передается в Государственную исполнительную службу и Национальную полицию. Сотрудники полиции могут изъять водительское удостоверение у гражданина, в отношении которого вынесено судебное решение, или гражданин обязан сдать его сам.

На какой срок и как вернуть права

Лишение права управлять автомобилем является временной мерой и действует до тех пор, пока гражданин не выполнит свои обязанности перед ТЦК и СП. Как только он явится в военкомат и обновит свои данные или будет мобилизован, все временные ограничения с него снимаются по решению того же суда или исполнительной службы.

Таким образом, в Украине лишение права управлять автомобилем за уклонение от мобилизации является возможным, но исключительно по решению суда.

