Украинцам выплачивают до 25 тыс. грн: какие условия, чтобы получить помощь

Украинские студенты, обучающиеся на контрактной форме в вузах, смогут получить от государства грант, сумма которого будет доходить до 25 тыс. грн. Конкретный объем выплаты будет зависеть от результатов национального мультипредметного теста (НМТ)

Видео дня

Об этом сообщили на платформе Дия. Отмечается, что участие в программе целевой финансовой поддержки могут принять участие студенты-контрактники, которые поступили в 2025 году.

Как получить грант на обучение?

Чтобы принять участие в программе, нужно подтвердить сертификат на обучение в Дии. За студентов, которые соответствуют условиям, государство оплатит часть или даже всю стоимость обучения в вузе. Для этого нужно:

Обновить приложение Дія.

Найти сертификат в разделе "Документы".

Проверить собственные данные: ФИО, заведение, сумму и специальность.

Подтвердить согласие Дія.Подписью.

Результат поступит в виде push-уведомления.

Условия программы

Подтвердить сертификат нужно до 25 октября. Следует учитывать, что дополнительный набор абитуриентов на бакалавриат на контракт в учреждениях высшего образования продолжается до 20 октября 2025 года (впрочем, каждый вуз самостоятельно определяет точные даты в правилах приема).

Помощь будет назначена на учебный год и перечислена университету двумя частями (за каждый семестр – отдельно) – Дія сообщит об этом отдельно до 1 декабря и до 1 апреля.

Размер гранта зависит от результатов НМТ по двум предметам и специальности. Он может быть:

от 17 тыс. грн – для тех абитуриентов, кто получил от 150 баллов (грант 1 уровня);

– для тех абитуриентов, кто получил от 150 баллов (грант 1 уровня); до 25 тыс. грн – у тех, кто имеет 170 баллов и более.

Грант 1 уровня нельзя использовать для оплаты обучения на таких специальностях: бизнес, экономика, международные отношения, журналистика, гостинично-ресторанное дело, туризм, стоматология и филология (кроме украинской, крымскотатарской и фольклористики).

Также OBOZ.UA сообщал, что детям ветеранов в Украине будут компенсировать стоимость обучения на контрактной основе в университетах, колледжах и других образовательных учреждениях. Для учебного года 2024-2025 государство полностью покрывает стоимость обучения, предоставляя образовательные сертификаты через приложение Дія. Отмечается, что эта инициатива делает образование доступным для более 13 000 студентов до 23 лет, обучающихся на бакалавриате (1-3 курс) или магистратуре (1 курс).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!