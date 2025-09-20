Кого мобилизуют уже в октябре, а кто получит отсрочку от службы: подробное объяснение
Всеобщая мобилизация в Украине официально продлена до 5 ноября 2025 года. Военнообязанные граждане подлежат призыву, но для части населения предусмотрены исключения.
Как сообщает издание "Подробности", отсрочка или полное освобождение от службы определяются Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Перечень таких категорий остался в силе и в сентябре 2025 года.
Кто не подлежит мобилизации
Среди лиц, которые не подлежат мобилизации: люди с инвалидностью, многодетные родители, опекуны детей-сирот, смотрители лиц с инвалидностью, студенты дневной формы обучения, родственники погибших военных и работники критически важных отраслей с бронированием. Также мобилизация не касается мужчин в возрасте 18–25 лет, если они не являются военнообязанными, и бывших пленных.
Полностью освобождаются от службы лица, признанные непригодными по заключению Центральной военно-врачебной комиссии, или те, кто имеет серьезные болезни. Именно эта комиссия принимает окончательное решение о пригодности к службе.
Нательные камеры у работников ТЦК
С 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны использовать видеофиксацию при проверке документов и вручении повесток. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это обеспечивает прозрачность и предотвращает злоупотребления.
Напомним, согласно действующему законодательству, территориальные центры комплектования и социальной поддержки наделены правом объявлять военнообязанных граждан в розыск. Следствием попадания в розыск для гражданина может стать задержание и принудительная доставка в ТЦК.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!