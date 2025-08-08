'Миссия Киевстар': новый мини-сериал с Василием Байдаком и Амилем Насировым

"Киевстар" запускает развлекательный видеопроект о цифровых коммуникациях – "Миссия Киевстар". Мини-сериал заглядывает за кулисы компании: работники Киевстар вместе со звездными ведущими, через импровизации и реальные вызовы, раскрывают, как ежедневно создается связь. Первый эпизод уже доступен на YouTube и "Киевстар ТВ".

За юмор и непринужденную атмосферу в мини-сериале отвечают ведущие Василий Байдак, стендапер и волонтер, и Амил Насиров, волонтер, актер и участник группы "Курган & Agregat".

В каждом из пяти эпизодов ведущие выполняют практические задания вместе со специалистами Киевстар: помогают чинить базовые станции, тестируют 4G, работают в контакт-центре, знакомятся с работой чат-бота и многое другое. Первый эпизод проекта "Миссия Киевстар" уже доступен на YouTube-канале "Киевстар" и на "Киевстар ТВ". Новые серии будут выходить каждый четверг, начиная с 7 августа 2025 года.

Идея проекта – напомнить, что даже самые сложные технические процессы обеспечивают люди. В кадре и топ-менеджмент, и инженеры, и операторы контакт-центра, аналитики, ИТ-специалисты – те, кто ежедневно обеспечивают бесперебойную работу сервисов Киевстар.

Выбор ведущих был обусловлен желанием обратиться к молодой профессиональной аудитории – активных пользователей мобильного интернета, которые ценят скорость, стабильность и доступность связи, но редко задумываются, как все это устроено. Василий и Амил легко держат темп, умеют импровизировать, быть искренними, а главное – близкими к зрителю. Благодаря их участию удалось органично совместить в проекте информативность и юмор.

За концепцию и сопровождение реализации проекта отвечало агентство Newsfront Communications, а за производство мини-сериала – студия BRB Production.