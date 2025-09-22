Минобороны разворачивает цифровую систему учета военных 'Импульс': что изменится

Министерство обороны Украины запускает первую цифровую систему учета военных "Импульс", которая вскоре должна заработать в каждой воинской части. Она позволяет вести учет, формировать приказы и другие документы в безопасной цифровой среде, а также получать актуальный статус каждого военного в подразделении.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны. Первыми "Импульс" начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, в ближайшее время ожидается запуск в Сухопутных войсках.

Что известно о системе "Импульс"

В Минобороны рассказали, что "Импульс" – это первая массовая цифровая система учета военнослужащих тактического уровня, которая будет работать в каждой части.

Она позволяет:

– вести учет в защищенной среде;

– быстро формировать приказы и другие документы;

– видеть актуальный статус военных.

"Импульс" соответствует современным требованиям киберзащиты, которыми руководствуются страны НАТО.

"Ликвидация лишней бюрократической нагрузки"

Первыми систему начали использовать подразделения ДШВ ВСУ. В ближайшие недели "Импульс" заработает и в Сухопутных войсках.

"Масштабируем систему "Импульс" в войске и создаем базу для ликвидации лишней бюрократической нагрузки на военнослужащих. Отныне воинские части получают быстрый доступ к актуальной информации о людях, а командование сможет принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждому подразделению", – заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук в свою очередь рассказала, что "Импульс" фиксирует четкие актуальные данные о каждом военном и изменения в службе, на основе которых формируются приказы, справки и статистические данные – прозрачные и согласованные между собой.

"Для нас важно развернуть систему массово, чтобы каждое подразделение могло пользоваться ее преимуществами. Разработка и развертывание "Импульса" – совместная работа многих ИТ подразделений, это пример командной работы ИТ сектора ВСУ", – заявила она.

"Импульс" прошел авторизацию в соответствии с современными международными стандартами по кибербезопасности, которые используют страны НАТО.

Все данные хранятся и передаются в защищенной среде, доступ предоставляется только уполномоченным лицам с определенным уровнем прав, заявили в Минобороны.

Систему создали и внедряют военные ИТ-специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ вместе с Главным управлением ИТ Минобороны.

"Эта система оптимизирует работу служб персонала и обеспечивает быстрый доступ к данным о личном составе. Поэтому она позволяет принимать решения на основе актуальных и точных данных, что повышает эффективность управления", – заявил заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко.

В будущем "Импульс" планируют интегрировать с приложением для военных Армия+, электронным документооборотом, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления военнослужащими в ВСУ, заявили в Минобороны.

