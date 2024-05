МИД Украины для информирования по консульским вопросам будет использовать спикера, созданного ИИ. Видео

В Министерстве иностранных дел Украины презентовали представительницу, которая официально будет комментировать консульские вопросы для СМИ. Она является цифровой личностью, созданной с использованием искусственного интеллекта, прототипом представительницы МИД по консульским вопросам Виктории Ши стала украинская певица Розали Номбре.

Цифровая представительница МИД будет рассказывать о том, как консулы защищают права и интересы граждан Украины за границей, а также озвучивать заявления-реакции на чрезвычайные события. Подробности обнародовали на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД Украины первым в мире с использованием технологий искусственного интеллекта создало цифровую личность, которая будет делать официальные комментарии для СМИ относительно консульской информации.

Как отметили в министерстве, представительница по консульским вопросам, получившая имя Виктория Ши, имеет прототип – украинскую певицу и инфлюэнсера Розали Номбре. Она согласилась pro bono принять участие в проекте МИД и выступить в качестве прототипа для представительницы. Команда проекта сняла и оцифровала ее.

При этом отдельно подчеркнули в МИД, консульская представительница и ее реальный прототип являются разными лицами, с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши.

В сети уже появилось поздравительное видеообращение цифровой представительницы МИД.

"Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилию — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагировать на инциденты или чрезвычайные ситуации и сообщать другие новости", – очертила сферу своей ответственности Виктория Ши.

В МИД добавили, что комментарии Виктории Ши будут публиковаться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

"Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования — это, прежде всего, экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", — пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД является "не капризом, а требованием военного времени", потому что достижение результата напрямую зависит от ускорения всех процессов и от способности страны "быть на шаг впереди".

"Создание цифровой консульской представительницы – это часть более широкой стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД Украины. Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, которая последней внедряла инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и совершает технологический скачок, которого до сих пор не совершила ни одна дипломатическая служба в мире", – подчеркнул Кулеба.

В МИДе также рассказали, что придумали, как защитить Викторию Ши от цифровых подделок. Так, на каждом оригинальном видео консульской представительнице будет размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД. Если такого QR-кода на видео не будет или он будет вести на любой другой сайт, кроме министерского – видео не является достоверным.

В то же время, появление цифровой представительницы в МИД не означает, что в ведомстве отказываются от официального представителя. Новый претендент на эту должность сейчас проходит проверки перед началом работы.

"Проект консульской ШИ-представительницы МИД Украины воплощен командой ОО "The Game Changers" при содействии ОО "Nazovni Tech". Ранее благодаря партнерству с ОО "The Game Changers" уже был создан успешный VR-проект МИД Украины "Living the War", который с помощью очков виртуальной реальности погружает иностранцев в любой точке мира в реальность российской агрессии против Украины и помогает консолидировать поддержку нашего государства за рубежом. эффективности украинской дипломатии", –– резюмировали в МИД.

Напомним, ранее в МИД Украины назвали единственное условие возобновления доступа к консульским услугам мужчинам призывного возраста. В ведомстве убеждены, что никаких нарушений прав человека в связи с временным прекращением приема новых заявлений по консульским услугам для мужчин призывного возраста за границей не происходит. Мужчины призывного возраста, уточнившие свои данные в соответствии с законодательством, смогут подавать заявки на получение консульских услуг и записываться на консульский прием.