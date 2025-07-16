'Метинвест' представил в Риме уникальные проекты восстановления украинских городов после войны

Компания "Метинвест" представила четыре уникальные концепции восстановленных кварталов "Сталева Мрія" – для Бахмута, Мариуполя, Тростянца и Глухова. Их презентовали на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

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Во время конференции три из четырех концепций – Бахмут-Гоща, Мариуполь-Белая Церковь и Тростянец – были представлены в Риме непосредственно мэрами городов в павильоне Общин. Они стали платформой для переговоров с донорами, фондами и потенциальными инвесторами. Проект вызвал заинтересованность: уже назначена серия встреч с представителями государственных институтов и международных структур, которые рассматривают возможность поддержки его реализации.

"Для Тростянца "Стальная Мечта" – это мощный и действенный инструмент, который позволил нам выйти на новый уровень переговоров с международными партнерами. Наличие такого детального плана – это именно то, чего ожидают от нас на международной арене. Этот подход имеет потенциал стать драйвером для всей Сумской области", – говорит Юрий Бова, мэр Тростянца.

Как известно, "Стальная Мечта" – это универсальная концепция, которая позволяет быстро и безопасно восстановить инфраструктуру. Она базируется на трех стальных технологиях: модуль, каркас и платформа. Специалисты компании разработали более 200 типовых проектов жилой и социальной инфраструктуры, которые уже можно воплощать в жизнь.

Татьяна Скрипка, руководитель направления внешних проектов "Метинвест" Сичстали, показала, как воплощаются проекты "Стальной мечты" на практике. В частности, в Глухове будет реализована концепция "Круг жизни" – в ней предусмотрены парковые зоны, которые объединяют людей и интегрируют образование с природой. В Тростянце – "Точка единства", которая объединит промышленное, культурное и экологическое наследие города в единую экосистему.

Для переселенцев из Мариуполя в Белой Церкви "Метинвест" разработал концепцию "Линии жизни" – это тематические пути, которые превращают пространство в живую социальную сеть. А для общины Бахмута в Гоще – воспроизведение идентичности родного города с помощью знакомого зонирования и символических элементов, например Аллея Роз. Проектирование этих кварталов стартует уже в этом году.

"Метинвест" предлагает полноценную дорожную карту для громад – от концепции до эксплуатации. Компания предоставляет не только типовые проекты, но и помощь в поиске финансирования, оформлении документации и запуске строительства.

"Мы не предлагаем только идеи. Мы предлагаем четкий, пошаговый план действий и открытую платформу партнерства", – подчеркнула Татьяна Скрипка.