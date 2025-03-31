'Метинвест' Политехника начала вступительную кампанию: вступление для ветеранов максимально упростили

Частный горно-металлургический университет "Метинвест" Политехника объявил о старте вступительной кампании 2025 года. Особое внимание будет уделено поддержке ветеранов: все они без исключения могут поступить в вуз по упрощенной процедуре, могут все без исключения ветераны. Для этого нужно только пройти онлайн-беседу. Этот шаг является частью стратегии компании "Метинвест" Рината Ахметова, направленной на поддержку ветеранов и их интеграцию во все аспекты гражданской жизни.

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В этом году университет открывает набор на 19 бакалаврских и 20 магистерских программ, а также 5 направлений аспирантуры. Среди бакалаврских программ – металлургия, горноводство, материаловедение, автоматизация, компьютерные науки, охрана окружающей среды, инжиниринг механического оборудования и электросистем, бизнес-аналитика, сварка, безопасность труда и т.д.

Среди главных преимуществ – гибкий график обучения, стипендиальные программы лучшим студентам, возможность проходить стажировку за границей, а также практика и трудоустройство на предприятиях "Метинвеста".

Кроме получения высшего образования на условиях контракта, есть возможность учиться по заказу "Метинвеста", что позволяет студенту получить образование за счет заказчика, не тратя собственных финансов. Компания покрывает расходы по обучению для своих сотрудников и их детей, а также для студентов, готовых работать на производствах компании в течение обучения и после него.

В "Метинвесте" Политехнике обучение сочетает онлайн-лекции с офлайн-практикумами: студенты проходят стажировку на предприятиях "Метинвеста" в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. Лучшие из них получают возможность пройти стажировку на зарубежных производственных площадках компании, что открывает перспективы карьерного роста и внедрения лучших международных практик в Украине.

Напомним, в прошлом году вуз выбрал более 130 будущих бакалавров, а также более 75 магистров и аспирантов. Среди поступающих – 26 ветеранов войны, сотрудники предприятий "Метинвеста" и защитники мариупольского комбината "Азовсталь".

Ранее "Метинвест" Политехника стал первым украинским университетом, присоединившимся к международной программе Vision Zero, направленной на создание безопасной и здоровой рабочей среды. В рамках этой инициативы студенты университета уже работают над проектами, помогающими адаптировать концепцию нулевого травматизма к условиям чрезвычайных ситуаций.