Местами пройдут град и шквалы: синоптики сделали предостережение относительно погоды на среду

В среду, 23 июля, погода в Украине будет контрастной – с солнцем и осадками. При этом удержатся по-летнему высокие показатели температуры – кое-где столбики термометров поднимутся до +32-33 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там отметили, что за неустойчивую погоду в большинстве областей будет отвечать атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток.

Именно он обусловит осадки ночью по Украине, кроме западных, южных областей и Крыма. Днем на Левобережье ожидаются кратковременные дожди, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с.

"Сохранится по-летнему теплая погода. Температура в западных и северных областях ночью 14-19°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°", – сказано в прогнозе.

Погода на Киевщине

В Киевской области в среду прогнозируют переменную облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь с грозами, днем – без осадков. Синоптики предупредили, что ночью на Киевщине и в столице местами будет град и шквалы 15-20 м/с.

Температура по области ночью составит 14-19 градусов, днем будет 23-28 тепла. В Киеве ночью 17-19 по Цельсию, днем 26-28 тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В предупреждении Укргидрометцентра отмечается, что ночью 23 июля в северных, центральных, Харьковской, днем 23 июля на Левобережье ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, 23 июля погода на территории нашей страны будет оставаться жаркой. Однако в некоторых регионах пройдут дожди с грозами, сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что, возможно, ближайшей ночью атмосферный фронт принесет дожди с грозами на север и в центральные области Украины, а также местами в Карпатах.

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