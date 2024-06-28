Местами грозы, град и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 29 июня

В субботу, 29 июня, в Украине будет царить жаркая погода. Лишь в некоторых регионах ожидаются кратковременные осадки.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в этот день будет достаточно солнечно, хоть и с переменной облачностью.

В эти выходные Украина будет находиться под действием поля повышенного давления, поэтому погода будет сухой. Лишь днем последнюю субботу июня в большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди и грозы, местами даже с градом.

Ветер будет переменных направлений, а его скорость – минимальная. Лишь на западе страны в дождь возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

На всей территории страны будет жара. Днем метеорологи будут фиксировать +27...+32 градуса. Ночью ожидается +15...+20.

Даже в Карпатах, где в основном гораздо прохладнее, в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+27.

В Киеве и области 29 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице ночью +18...+20, днем +29...+31 градус.

Температура по области ночью +15...+20, днем +27...+32.

Метеорологи предупреждают, что днем 29 июня в большинстве западных областей ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. В регионе объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские синоптики опровергли появившееся в соцсетях сообщение о якобы поступлении пыли из Сахары на территорию Украины и появлении его в Киеве. Это не соответствует действительности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!