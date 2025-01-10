Местами до 16 градусов тепла и осадки: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 10 января

В пятницу, 10 января, погода в Украине будет необычно теплой, как для зимы. В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Отмечается, что, несмотря на аномальное тепло, ожидаются значительные осадки и сильные порывы ветра.

Так, 10 января на западе страны пройдет дождь с мокрым снегом, а в Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные осадки. В северных, Винницкой и Черкасской областях дождь пройдет днем. На остальной территории – без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный. В западных областях прогнозируют порывы до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат сильный ветер 25-30 м/с. На остальной территории – ветер с умеренной скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1…+6, на северо-востоке страны местами 0-2 градуса мороза.

Днем ожидается +8...+13, а в западных и северных областях +4...+9.

По весеннему тепло будет в Крыму, где столбики термометров днем поднимутся до +16, а ночью не будут опускаться ниже +4...+9.

В Киеве и области 10 января облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура в столице ночью будет +2...+4, днем +7...+9.

По области ночью +1...+6, днем +4...+9.

Метеорологи предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине.

Так, 10 января в Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных областях порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине до конца зимы может быть нестабильной. По словам синоптика Натальи Птухи, в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры, что уже стало нормой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!