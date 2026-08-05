Месть, которая пошла не по плану? Как на самом деле появились картофельные чипсы, покорившие мир

Картофельные чипсы, которые сегодня являются одной из самых популярных закусок в мире, имеют довольно неожиданную историю появления. Согласно распространенной версии, их изобрели случайно еще в XIX веке в США.

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В то же время исследователи отмечают, что эта история больше похожа на легенду, и её происхождение ставят под сомнение. OBOZ.UA рассказывает всё, что известно.

Легенда о случайном изобретении

Согласно самой известной версии, первые чипсы приготовил темнокожий шеф-повар Джордж Крам в курортном городке Саратога-Спрингс в США. Событие якобы произошло 24 августа 1853 года в ресторане, где он работал.

Рассказывают, что один из посетителей – американский предприниматель Корнелиус Вандербильт – остался недоволен толщиной ломтиков картофеля. В ответ повар, раздраженный замечанием, нарезал картофель чрезвычайно тонко и обжарил его в большом количестве масла.

Результат оказался неожиданным: блюдо настолько понравилось клиенту, что впоследствии его включили в меню заведения. А уже в 1860 году Крам открыл собственный ресторан, где чипсы стали одним из главных блюд.

Впрочем, историки отмечают, что документальных подтверждений этой истории немного, поэтому её часто считают скорее красивой легендой, чем доказанным фактом.

От ресторанного блюда до массового продукта

Сначала чипсы были доступны только в дорогих ресторанах и считались едой состоятельных людей. Однако со временем они превратились в массовый продукт и обрели широкую популярность.

В середине XX века чипсы стали одним из самых рекламируемых товаров на американском телевидении. Развитие пищевой промышленности позволило значительно удешевить производство и сделать продукт доступным для широкого круга потребителей.

Отдельный этап в развитии рынка наступил в 1969 году, когда компания Pringles начала производить чипсы из сухого картофельного пюре. Они имели одинаковую форму и размер и упаковывались в герметичные упаковки.

Интересные факты о чипсах

История этой закуски сопровождается рядом интересных фактов. В частности, инженер Фред Бор создал и запатентовал знаменитую тубу для чипсов Pringles, которой так гордился, что завещал похоронить свой прах в подобной упаковке.

Несмотря на массовость продукта сегодня, раньше чипсы считались деликатесом для богатых. Также известны случаи продажи самых дорогих чипсов в мире – их реализовывали в коробках по пять штук по цене 56 долларов. Каждый из них имел уникальный вкус, и, несмотря на высокую стоимость, товар быстро раскупали.

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