Меркурий в прямом движении принесет прорыв в финансах трем знакам зодиака

20 марта Меркурий прекращает свое ретроградное движение и начинает прямое. Это астрологическое явление принесет возможность нового начала в жизни. Три знака зодиака в это время почувствуют облегчение в финансовой сфере.

Прорыв в финансах ожидает Близнецов, Деву и Весов, пишет Ofeminin. Проблемы начнут исчезать, а в двери постучатся новые возможности. То, что казалось утраченным, начнет возвращаться. Поэтому это время действовать, отмечают астрологи. Больше читайте в гороскопе.

Близнецы

Последние несколько недель были нелегкими для Близнецов. Возникали финансовые задержки, были неудачные контракты и трудности в общении с важными людьми. После 20 марта все начнет меняться к лучшему. На горизонте появятся новые проекты, заманчивые предложения, а деньги начнут возвращать. Близнецы почувствуют, что волнения начнут исчезать, а удача возвращается.

Дева

Дева особенно остро чувствует движения Меркурия, поскольку это ее планета-управитель. В прямом движении Меркурия Девы могут ожидать положительных сюрпризов. Это может быть возврат денег, неожиданное предложение работы или важный разговор, который приведет к увеличению прибыли. Проблемы прошлых недель начнут исчезать. Вы почувствуете значительное облегчение.

Весы

Весы тоже особенно остро чувствовали ретроградный Меркурий в финансовой сфере и в отношениях. Теперь ситуация значительно улучшится. Финансовая стабильность вернется. Вас ожидают хорошие новости и ощущение, что наконец-то все идет по плану. Для Весов начинается период мира и процветания.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

