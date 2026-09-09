Меньше формальных отчетов и больше времени на реальную борьбу: Драпатый отменил более 30 устаревших приказов Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отменил более 30 устаревших приказов Генерального штаба, которые приводили к излишней бюрократии в армии. Речь идет, в частности, о старых программах подготовки, курсах стрельбы, документах, утративших актуальность в условиях полномасштабной войны, и прочем.

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Об этом сообщил глава отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев. Он убежден, что такие решения должны сократить объем формальной отчетности для командиров и освободить больше времени для выполнения боевых задач.

"Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый недавно избавил войска от груды старого бюрократического хлама, приостановив действие более трех десятков устаревших приказов Генерального штаба", – говорится в посте Саранцева.

Устаревшие требования больше не будут действовать

Такие изменения он назвал "хорошей новостью", ведь отменены документы, которые годами оставались частью военной бюрократии, хотя фактически утратили практическое значение. Эти акты заставляли военнослужащих готовить формальные отчеты или заполнять многочисленные таблицы.

В частности, из нормативной базы убрали устаревшие программы подготовки, курсы стрельбы и подходы к физической подготовке, разработанные еще много лет назад. Также отменены десятки документов, которые лишь накапливали изменения к старым приказам и затрудняли использование нормативной базы ВСУ.

"Во многих моментах устранены юридические коллизии между реальными стандартами обучения, выкристаллизовавшимися в ходе полномасштабной войны, и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016–2020 годов", – говорится в посте.

По словам Саранцева, среди плюсов то, что отныне командиры на местах не должны тратить время на отчетность или организацию мероприятий в соответствии с инструкциями, которым уже около 10 лет и которые не соответствуют современным условиям ведения боевых действий. Это позволит снизить административную нагрузку и сосредоточить больше внимания непосредственно на работе и выполнении задач.

"Это действительно хорошая большая "осенняя уборка". Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии", – отметил руководитель отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса.

Напомним, ранее главнокомандующий представил принципы лидерства и развития войск в условиях войны. Документ определяет восемь приоритетов, среди которых, в частности, – стабилизация фронта, управление человеческими ресурсами, адаптация и инновации, забота о людях, доверие общества и партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска зимой и весной 2026 года добились значительных успехов на фронте, в частности во время контрнаступления в районе Александровки. В результате операции были освобождены 26 населенных пунктов и более 745 кв. км территории.

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