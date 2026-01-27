Медики борются за жизнь: появились данные о состоянии полицейского, которого ранил злоумышленник во время задержания в Черкасской области. Видео

В Черкассах медики борются за жизнь полицейского Александра Шпака, который 27 января получил ранения в перестрелке во время задержания подозреваемого в убийстве. Правоохранителя госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы, состояние раненого врачи оценивают, как тяжелое.

Об этом пишет "Суспільне". Издание ссылается на информацию заведующей отделением экстренной медицинской помощи больницы Ольги Пасечник.

"Его доставила скорая помощь в тяжелом состоянии. Раненого встретила бригада наших врачей, взяли необходимые анализы. После быстрого обследования, так называемого турбообследования, он идет в реанимацию, оттуда – на операционный стол", – рассказала завотделением.

В настоящее время за жизнь раненого полицейского борются медики, его оперируют в Черкасской больнице.

Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции Черкасской области Олег Гудыма во время брифинга.

"Раненого полицейского офицера общины бригада скорой медицинской помощи доставила в областную больницу. Сейчас врачи проводят оперативное вмешательство, делают все возможное, чтобы спасти его жизнь", – сказал Гудыма.

Что предшествовало

27 января во время задержания подозреваемого в убийстве в Черкасской области погибли четверо сотрудников Национальной полиции. Еще один правоохранитель получил ранения.

После этого спецназовцы полиции ликвидировали киллера.

Во время задержания подозреваемый пытался убежать от правоохранителей и открыл по ним огонь.

В результате стрельбы ранения несовместимые с жизнью получили четверо полицейских.

Погибли сотрудники правоохранительных органов:

– командир взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов;

– заместитель командира роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский;

– инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка;

– полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старший лейтенант полиции Александр Шпак получил ранения.

Что известно об убийце полицейских

Нападающим, который 27 января застрелил четырех полицейских в Черкасской области, оказался 59-летний бывший военный. Он был в бронежилете, устроив засаду в лесопосадке злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия.

Об этом рассказал глава полиции Черкасской области Олег Гудыма на брифинге.

По его словам, 27 января подозреваемый в совершении покушения на убийство на территории Корсунского района в прошлом году, увидел полицейских и начал скрываться.

"Надел на себя бронежилет, взял с собой автоматическое оружие и сбежал с места проживания в лесопосадку. Во время мероприятий задержания из засады произвел выстрелы из автоматического оружия в направлении полицейских, в результате чего четверо правоохранителей погибли, пятый был ранен. Сейчас ему проводят оперативное вмешательство", – добавил Гудыма.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области злоумышленник во время задержания открыл огонь по правоохранителям, он застрелил четырех полицейских и одного ранил. Стрелок скрывался от следствия из-за прошлогоднего покушения на другое убийство.

