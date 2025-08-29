Медики боролись за жизнь: в Херсоне в результате обстрелов РФ умерли две женщины. Фото

В Херсоне из-за постоянного террора российских захватчиков умерли две женщины. Это юная жительница областного центра и жительница соседнего поселка Червоный Маяк.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. А жители Херсона рассказали о девушке, которая была убита в областном центре.

Что известно о женщинах

"В больнице остановилось сердце 25-летней херсонки, которая пострадала из-за российского обстрела больницы около 11:30", – сообщил вечером 28 августа Прокудин. Он отметил, что медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Также в этот день в больнице умерла тяжелораненая жительница поселка Червоный Маяк, которая пострадала из-за атаки российского дрона накануне.

"Медики до последнего боролись за жизнь 59-летней женщины. Однако травмы оказались слишком тяжелыми", – отметил глава области.

На фотографиях – та самая девушка, погибшая в результате преступного обстрела захватчиками херсонской больницы. Светлана получила серьезные травмы позвоночника и дыхательных путей во время первого удара по территории заведения.

Девушка вместе с подругой часто подкармливала животных в прибрежных зонах города. Эти зоны сейчас обезлюдели из-за постоянных атак оккупантов с правого берега.

Ситуация в городе

По словам Александра Прокудина, украинские защитники прилагают все усилия, чтобы защитить херсонцев от вражеской артиллерии и дронов, которыми оккупанты круглосуточно терроризируют город.

"Это – комплексная работа, включающая в себя обеспечение войска средствами радиоэлектронной борьбы и другими необходимыми средствами для противодействия. Однако следует понимать, что 100% гарантии защиты не существует. Это война технологий. И мы продолжаем работать, чтобы быть на несколько шагов впереди врага", – говорит он.

Российская армия осуществляет фактически круглосуточный террор Херсонской области. Путинские войска бьют по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области. Напомним, как 26 августа оккупанты повредили три многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили. В результате российской агрессии 11 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты целенаправленно взялись атаковать дронами гражданские авто на трассе Херсон – Николаев (М-14), из-за обстрелов возможны перекрытия дороги. Вечером 25 августа под удар попала служебная машина прокуратуры, в результате чего пострадали двое работников.

