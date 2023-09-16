Мечтала вернуться в Украину: умерла экс-руководитель киевского бюро 'Радио Свобода' Инна Кузнецова

Украинская журналистка, многолетняя главная редактор киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова умерла 16 сентября в Вильнюсе. В последнее время она тяжело болела.

Об этом сообщила директор Украинской редакции "Радио Свобода" Марьяна Драч. "Известие о смерти застало врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев", – написала она в Facebook.

Драч добавила, что у Инны осталось много учеников и друзей.

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Как известно, именно при руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 и начале 2014 года.

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