Один из советских мифов: 9 августа 1942 года состоялся "Матч смерти", в котором пленные футболисты киевского "Динамо", несмотря на угрозы нацистов, мужественно обыграли сборную Люфтваффе, и за это они были расстреляны. Российский режиссер Андрей Малюков даже фильм снял лживый – "Матч" называется. Сейчас он запрещен в Украине как пропагандистский.

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На самом деле никакого "Матча смерти" не было. Вообще. И играла не сборная Люфтваффе. И в команде киевлян большинство не было игроками "основы" киевского "Динамо". И никакими они не были пленными.

Были МАТЧИ проводившиеся целое лето в рамках первенства Киева по футболу, в котором принимали участие 9 команд: 3 украинских, 3 немецких и 3 венгерских. Организаторы даже здесь паритета придерживались.

И никто никого не расстреливал – наоборот, царило взаимное уважение и спортивное соперничество. Немцам было очень приятно сыграть с профессионалами киевского "Динамо", "Локомотива", ЦДКА, "Рот-Фронта", которые в этом первенстве выступали за команду, которая называлась "Старт".

А несколько украинских футболистов были схвачены и расстреляны позже. Не за футбол, – по другой причине. И все указывает на то, что трагедия произошла из-за провокации НКВД, которое таким образом отомстило футболистам за футбол.

На фото - общая фотография команд "Старт" и немецких зенитчиков "Flakelf", которую пропагандисты выдавали за "сборную Люфтваффе".